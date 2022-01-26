Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre, PCR testi pozitif çıkan Sertaç Şanlı'nın THY Avrupa Ligi'nde 27 Ocak Perşembe günü oynanacak ASVEL ile İspanya liginde 30 Ocak'ta yapılacak Joventut maçlarında kadroda yer alamayacak.

İspanyol takımında ilk sezonunu geçiren milli basketbolcunun sağlık durumu iyi ve evinde karantinada bulunuyor.

Barcelona'da basketbol takımında bu sezon Rokas Jokubaitis, Rolands Smits ve Cory Higgins dışında tüm oyuncular COVID-19'a yakalandı.

İspanya liginde ve THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'in ardından 2. sırada bulunan Barcelona'da Sertaç Şanlı'nın dışında sakatlığı bulunan Alex Abrines ve Pierre Oriola da kadroda yer almıyor.