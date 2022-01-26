Altınordu son yıllarda kazandırdığı yeteneklerle Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biri. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Avrupa'da top koşturan oyuncular, İzmir ekibinin altyapısından yetişti.

Kırmızı lacivertliler, son 6 ayda 6 futbolcusunu Avrupa'nın ve Türkiye'nin önemli kulüplerine gönderdi. Son olarak 19 yaşındaki santrfor Enis Destan Trabzonspor ile dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu yetiştiricilikteki başarısına rağmen yarışmacı kimliğinde güç kaybetti. Play-off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Ege ekibi, bu sezon istediği sonuçları alamadı.

21 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Altınordu,16'ncı sırada yer alıyor. Rakip fileleri 27 kez havalandıran kırmızı lacivertliler, 45 golle Spor Toto 1'nci Lig'in en çok gol yiyen takımı oldu.

Altınordu puan cetvelinin son sırasındaki Balıkesirspor'dan 9 gol fazla yiyerek taraftarlarını üzdü.