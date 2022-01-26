26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor, ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla ön plana çıktı. 23 hafta sonunda 37 puan toplayan mavi lacivertliler, 4'üncü sıraya yerleşmeyi başardı.

Ligin yeni ekibi, özellikle Vincenzo Montella'nın takımın başına gelmesiyle birlikte iyi bir ivme yakaladı.

Son 8 maçta yalnızca bir kez mağlup olan Adana Demirspor, son maçta Vavacars Fatih Karagümrük'ü 5 golle geçerek taraftarlarını sevindirdi.

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Güney ekibinde, bazı oyuncular bireysel performanslarıyla dikkat çekiyor. Takımın yıldızı Mario Balotelli, takımına 8 gol 3 asistlik katkı verdi.

İtalyan golcü oynadığı futbolu ve golleriyle teknik direktör Mancini'nin yeniden radarına girmeyi başardı ve 3 buçuk yıl aradan sonra milli takıma çağrıldı.

Espanyol'dan kiralanan Matias Vargas da asistleriyle, Adana Demirspor'u sırtlayan isimler arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 9 gol pası veren Arjantinli oyuncu, bu alanda zirvede yer alıyor.

Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün 7 gol atıp, 5 asist yaparak elde edilen 37 puanda önemli pay sahibi oldu. Yine sezon başında takıma katılan Britt Assombalonga da 8 gol 1 asistlik istatistik yakaladı.