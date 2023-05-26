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Spor
TRT SPOR 26.05.2023 11:20

Beşiktaş yeni sezonda iddialı kadro kurmak istiyor

Beşiktaş yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak istiyor. Yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş bu doğrultuda transfer görüşmelerine devam ediyor.

Beşiktaş yeni sezonda iddialı kadro kurmak istiyor

Beşiktaş’ta yeni sezon planlaması devam ediyor. Yönetim, transfer sürecini Şenol Güneş ile birlikte yürütecek.

Deneyimli teknik adam, yarışmacı kimliği yüksek, tecrübeli ve şampiyonluk yarışındaki baskıyı kaldırabilecek oyuncuları takımında görmek istiyor.

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin istekleri doğrultusunda transfer planlamasını yapıyor. Lig, kupa ve Avrupa için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Şenol Güneş, takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.

Tecrübeli çalıştırıcı stoper, defansif orta saha, 10 numara ve kanat oyuncusu transferi talep ediyor. Ayrıca takımdan ayrılacak olan sürpriz isimler olursa o bölgelere de takviye yapılacak.

Sözleşmeleri sona eren Welinton, Atiba, N’Koudou, Dele Alli ve Maxim ile yollar ayrılacak. Tayfur Bingöl ve Nathan Redmond’ın takımda kalması içinse görüşmeler devam ediyor.

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