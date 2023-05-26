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Spor
TRT SPOR 26.05.2023 11:13

Burak Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın yöneticisi Sjoerd Ars, Burak Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu. "Burak artık yoluna futbolcu olarak devam etmek istemiyor" diyen Ars, tecrübeli sporcunun antrenörlüğe odaklanmak istediğini belirtti.

Burak Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor
[Fotograf: DHA]

Burak Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili son açıklama deneyimli forvetin eski takımı Fortuna Sittard'dan geldi.

Eredivisie ekibi yöneticilerinden Sjoerd Ars, Hollanda'da yayın yapan Voetball International'a Burak Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"Burak artık futbolcu olarak devam etmek istemediğini söyledi"

Ars, golcü oyuncunun kariyerine futbolcu olarak devam etmek istemediğini söyledi.

"Burak'la 5 yıllık bir sözleşme imzaladık. Bunun iki yılı futbolcu olaraktı. Ancak başlangıçta yaptığımız plan farklı bir şekilde gerçekleşecek. Burak artık futbolcu olarak devam etmek istemediğini söyledi. Antrenörlüğe odaklanmak istiyor. Henüz netleşen bir şey yok. Her iki taraf için de bazı şeylerin tartışılması gerekecek."

Bu sezon Eredivisie'de 35 puan toplayan Fortuna Sittard, 13. sırada yer alıyor.

Bu sezonun başında Lille'den ayrılarak Fortuna Sittard'da imza atan Burak Yılmaz, Hollanda ekibiyle çıktı 27 maçta, 9 gol ve 5 asist kaydetti.

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