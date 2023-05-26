Motosiklette su branşlarında sezon Kocaeli'nde açılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası yarışları ilk kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Sekapark'ta gerçekleştirilecek.

Sekapark sahilinde organize edilecek şampiyonada sporcular 8 farklı kategoride mücadele ederek, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek.

Su üzerinde heyecan veren ekstrem hareketlerle izleyicilere şölen yaşatacak yarışlar OPEN, Pro Stock-1, Pro Stock-2, kadınlar kupası, gençler, flyboard ve drag sınıflarında yapılacak.