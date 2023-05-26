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Spor
AA 26.05.2023 10:00

Formula 1'de sıradaki durak Monako

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 7. etabı Monako Grand Prix'si ile devam edecek.

Formula 1'de sıradaki durak Monako
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları 27 Mayıs Cuamrtesi günü TSİ 17.00, yarış ise 28 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 3 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 119 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 105

3. Fernando Alonso (İspanya): 75

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 56

5. Carlos Sainz (İspanya): 44

Takımlar

1. Red Bull: 224

2. Aston Martin: 102

3. Mercedes: 96

4. Ferrari: 78

5. McLaren: 14

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