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Spor
AA 26.05.2023 10:27

Celtics NBA Doğu Konferansı final serisini 6. maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 110-97 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi.

Celtics NBA Doğu Konferansı final serisini 6. maça taşıdı
[Fotograf: AA]

NBA Doğu Konferansı final serisi 5. maçında Celtics, TD Garden'da Heat'i konuk etti.

Celtics'te Derrick White 24 sayı, 3 ribaunt, Marcus Smart 23 sayı, 5 top çalma, Jayson Tatum 21 sayı, 8 ribaunt, 11 asist ve Jaylen Brown 21 sayı, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Konuk takımda Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist, Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaunt, Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Heat'te Ömer Faruk Yurtseven ise 3 dakika 20 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

Serinin 6. maçı, Heat'in ev sahipliğinde 28 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da yapılacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

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