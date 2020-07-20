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Beşiktaş Vedat Okyar'ı andı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Vedat Okyar'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "1968 ile 1976 yılları arasında formamızı giymiş, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanmış efsane futbolcularımızdan Vedat Okyar'ı vefatının 11. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.
1968 ile 1976 yılları arasında formamızı giymiş, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanmış efsane futbolcularımızdan Vedat Okyar’ı vefatının 11. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/lS6tygIO5O— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 20, 2020
Etiketler: Beşiktaş Vedat OkyarSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:17
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