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TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabının yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:
22 Temmuz Çarşamba:
21.00 Bursaspor-Adana Demirspor: Mete Kalkavan
21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Ali Palabıyık
Etiketler: TFF 1. Lig play-off hakemSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:14
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