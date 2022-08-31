Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş taraftarı Ankaragücü deplasmanına alınmayacak
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak.
Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.
Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.
Etiketler: MKE Ankaragücü Beşiktaş Süper Lig
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