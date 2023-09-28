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Spor
AA 28.09.2023 12:05

Beşiktaş Süper Lig'de beklentilerin uzağında kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatıyor.

Beşiktaş Süper Lig'de beklentilerin uzağında kaldı
[Fotograf: AA]

Şenol Güneş yönetiminde 2023-2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki ilk 6 maçında oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6'da 6 yaparak başarılı bir grafik çizen ve adını gruplara yazdıran Beşiktaş, bu performansını lige taşımayı başaramadı.

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, hanesine 10 puan yazdırabildi. Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

2019-2020'den sonra en kötü performanslardan biri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ilk 6 maç itibarıyla 4 sezon sonra en kötü performanslardan birini ortaya koydu.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, 10 puan topladı. Beşiktaş, 2019-2020'de ise Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı ilk 6 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda hanesine sadece 5 puan yazdırabilmişti.

Siyah-beyazlılar, şampiyonluk ipini göğüslediği 2020-2021'de 10, 2021-2022'de 14, 2022-2023'te ise 13 puan elde etmişti.

Şenol Güneş döneminin en kötü başlangıcı

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki ilk 6 maçında en az puan topladığı dönemi yaşadı.

Beşiktaş, ilk 6 müsabaka dikkate alındığında deneyimli teknik adam yönetiminde 2015-2016'da 13, 2016-2017'de 14, 2017-2018'de 13 ve 2018-2019'da ise 11 puan elde etmişti.

Yeni transferlerden verim alınamadı

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyunculardan ilk 6 karşılaşmada beklenen katkıyı alamadı.

Bu futbolculardan Milot Rashica, görev yaptığı 5 maçta toplam 222 dakika süre aldı. Dörder müsabakaya çıkan oyunculardan Alex-Oxlade Chamberlain 211 dakika, Ante Rebic 107 dakika, Bakhtiyor Zaynutdinov ise 53 dakika forma giydi.

Daniel Amartey 2 maçta 92 dakika sahada kalırken, Jean Onana ise ligin ilk 2 haftasında sadece 2 dakika süre alabildi. Kadroya en son dahil edilen Eric Bailly ise bir karşılaşmada görev yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerinden Rashica 2, Chamberlain ise bir gol kaydetti.

Kadro istikrarı sağlanamadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de oynadıkları 6 maçta da farklı ilk 11 tercihinde bulundu.

Siyah-beyazlıların ligde son oynadığı müsabakaların ilk 11'leri dikkate alındığında 2'nci haftada tek değişikliğe giden Güneş, 4'üncü ve 5'inci haftalarda 3'er, 6'ncı haftada ise 5 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, son olarak Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldukları 3. hafta erteleme mücadelesinde ise 2 farklı oyuncuyu ilk 11'de tercih etti.

Bu karşılaşmalarda 4 farklı savunma dörtlüsüyle takımını sahaya süren Şenol Güneş, orta sahada 3 kez, hücumda da 4 defa farklı 3'lülerle sahaya çıktı.

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