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Spor
AA 28.09.2023 12:00

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası 29 Eylül Cuma günü başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta başlıyor
[Fotograf: AA]

Süper Lig'de 4. haftanın maç programı şöyle:

29 Eylül Cuma:

19.00 Bursa Uludağ Basketbol-OGM Ormanspor (TOFAŞ)

30 Eylül Cumartesi:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Hatay Merkez)

16.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)

1 Ekim Pazar:

13.00 BOTAŞ-ÇBK Mersin (Ankara)

14.00 Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol (BJK Emlakjet)

14.30 Emlak Konut-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

15.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

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