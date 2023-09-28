Türk Telekom'da hedef "yarım kalan" hikayeyi tamamlamak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk maçına cumartesi günü çıkacak ve yine BKT Avrupa Kupası'nda yer alacak Türk Telekom'un yeni başantrenörü Canak, açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon ligin normal dönemini lider bitiren ve play-off'ta yarı final oynayan Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda ise tarihinde ilk kez finalde yer alma başarısı göstermişti.

47 yaşındaki Sırp başantrenör, yeni bir takım oluşumuyla sezona başlayacaklarını dile getirdi.

"Takımımızda çok kaliteli isimler var. Önemli olan iyi bir kimya oluşturarak takım basketbolu oynayabilmek. BKT Avrupa Kupası'nda geçen sezon final, ligde ise yarı final oynamıştık. Geçen seneki başarılarımızı yakalamak hatta daha üstüne çıkmak istiyoruz. Adım adım gitmeliyiz. Avrupa Kupası'nda iyi takımların olduğu bir gruptayız. Ancak takımlar yeni yeni oluşuyor, bu yüzden net yorum yapmak doğru olmaz. Maç maç bakacağız. Türkiye Ligi, İspanya'yla birlikte Avrupa'nın en iyi iki liginden biri. Zor bir sezon olacak."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Benim için de meydan okuma"

Nenad Canak, Türk Telekom'da başantrenörlük görevine getirilmesinin kendisi için de bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Sırp başantrenör, başkent ekibinden teklif aldığı zaman hiç düşünmeden kabul ettiğini aktardı.

"Teklifi aldığımda çok gurur duydum. Türk Telekom'un teklifi beni heyecanlandırdı, kariyerim açısından da bir üst basamağa çıkmak için fırsattı. Açıkçası burası benim için de bir meydan okuma. Sezonun başlamasını dört gözle bekliyorum."

"Obradovic'le kahve içmek bile öğretici"

Canak, vatandaşı olan efsane başantrenör Zeljko Obradovic'e de hayran olduğunu belirtti.

Canak, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere 9 kez Avrupa Ligi'ni kazanan Obradovic'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Zeljko Obradovic'i çok yakından tanıyorum. Henüz ben 17 yaşında genç bir basketbolcuyken 1993 yılında Partizan'da kendisiyle çalıştım. Onunla basit bir kahve içmek bile çok öğretici. Kendisinden çok şey öğrenebiliyorsunuz. Kazandığı 9 Avrupa Ligi şampiyonluğu da onu anlatmak için gayet yeterli."

"Taraftarımıza ihtiyacımız var"

Sırp başantrenör, Ankara seyircisini de övdü. Canak, Türklerin sporu çok sevdiğini bildiğini vurguladı.

"Daha önce buraya rakip olarak gelmiştim. Ankaralı basketbolseverlerin de bu takımı çok desteklediğini biliyorum. Yeni bir takımız ve cumartesi günü ilk maçımız olan Bursaspor karşılaşmasıyla başlayarak bütün sezon onların desteğine ihtiyacımız olacak."