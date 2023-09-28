Potada maçlar 13 salonda oynanacak

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef'in maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip yer olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji'nin müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle üçüncü sırada bulunuyor.

En az kapasitelisi Mustafa Dağıstanlı

Basketbol Süper Ligi'nde Reeder Samsunspor'un maçlarını oynayacağı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak öne çıkıyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu ise 2 bin 500'er kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

Takımlar Salon Kapasite Anadolu Efes, Galatasaray Nef Sinan Erdem 16.000 Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji Ülker Spor ve Etkinlik 12.687 Türk Telekom Ankara 9.984 TOFAŞ, Bursaspor Info Yatırım TOFAŞ 5.750 Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 4.800 Darüşşafaka Lassa Darüşşafaka Ayhan Şahenk 3.509 Manisa Büyükşehir Belediyespor Muradiye 3.500 Çağdaş Bodrumspor Muğla Menteşe 3.500 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Pamukkale Üniversitesi 3.490 Beşiktaş BJK Emlakjet Spor Kompleksi 2.890 ONVO Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 2.500 Aliağa Petkimspor ENKA 2.500 Reeder Samsunspor Mustafa Dağıstanlı 2.000

Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.