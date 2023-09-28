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Spor
AA 28.09.2023 11:45

Potada maçlar 13 salonda oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak.

Potada maçlar 13 salonda oynanacak

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef'in maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip yer olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji'nin müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle üçüncü sırada bulunuyor.

En az kapasitelisi Mustafa Dağıstanlı

Basketbol Süper Ligi'nde Reeder Samsunspor'un maçlarını oynayacağı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak öne çıkıyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu ise 2 bin 500'er kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

Takımlar Salon Kapasite
Anadolu Efes, Galatasaray Nef Sinan Erdem 16.000
Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji Ülker Spor ve Etkinlik 12.687
Türk Telekom Ankara 9.984
TOFAŞ, Bursaspor Info Yatırım TOFAŞ 5.750
Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 4.800
Darüşşafaka Lassa Darüşşafaka Ayhan Şahenk 3.509
Manisa Büyükşehir Belediyespor Muradiye 3.500
Çağdaş Bodrumspor Muğla Menteşe 3.500
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Pamukkale Üniversitesi 3.490
Beşiktaş BJK Emlakjet Spor Kompleksi 2.890
ONVO Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 2.500
Aliağa Petkimspor ENKA 2.500
Reeder Samsunspor Mustafa Dağıstanlı 2.000

Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.

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