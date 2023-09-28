Basketbol Süper Ligi'nde perde Manisa'da açılıyor

Karşılaşma, Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Sezon öncesinde takımın başına Ahmet Kandemir'i getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu Emanuel Terry, Ryan Luther, James Anderson, Berke Atar, Ayberk Olmaz, Sinan Sağlam, Dorukhan Engindeniz ve Kaan Sarıaslan'la güçlendirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji maçının ardından Manisa'daki FIBA Erkekler Avrupa Kupası eleme müsabakalarına çıkacak.
Manisa temsilcisi, gruplara kalmak için 3-5 Ekim'de oynanacak B Grubu maçlarında Portekiz'den Porto ve Litvanya'dan Nevezis'le karşılaşacak.
Basketbolda 58. sezonuna girilen ligin ilk hafta maçlarının programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)
30 Eylül Cumartesi:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 TOFAŞ-Reeder Samsunspor (TOFAŞ)
18.00 Anadolu Efes-ONVO Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
20.30 Türk Telekom-Bursaspor İnfo Yatırım (Ankara)
1 Ekim Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (İzmir ENKA)
15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor (Ülker Spor ve Etkinlik)