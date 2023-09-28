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Spor
AA 28.09.2023 10:28

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi yeni eğitim öğretim döneminde başladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) ilköğretim çağındaki öğrencileri olimpik spor dalları ve olimpik değerlerle tanıştırdığı Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi (OLİ), yeni eğitim öğretim döneminde başladı.

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi yeni eğitim öğretim döneminde başladı

TMOK'un açıklamasına göre, 260 öğrencinin katılımıyla İstanbul Bağcılar Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde Zeynep Bedia Kılıçoğlu İlkokulundaki 4. sınıf öğrencilerine projeyle ilgili bir sunum yapıldı.

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi yeni eğitim öğretim döneminde başladı

TMOK tarafından 2006'dan bu yana yürütülen OLİ Projesi'yle ilgili açıklamada bulunan TMOK Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Bilal Porsun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her köşesinde çocuklarımıza olimpik değerleri aşıladığımız, onlara olimpiyat oyunlarını ve olimpik sporcularımızı anlattığımız projemiz ile bugün 18. yılımıza başladık. Yıllardır olduğu gibi bugün de çocukların sunumumuzu izlerken yüzlerinde oluşan mutluluk ve heyecan, OLİ'nin ardındaki enerji ve tutkunun kaynağını oluşturuyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz ve onlarla Türkiye'nin dört bir yanında sporun ve olimpik kültürün birleştirici gücüyle bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz."

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi yeni eğitim öğretim döneminde başladı

OLİ Projesi'nin sunumları, yeni eğitim öğretim yılının ilk döneminde İzmir, Adana, Mersin, Yalova, Sakarya, Sivas ve Gaziantep'te gerçekleşecek.

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