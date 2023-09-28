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Spor
AA 28.09.2023 09:06

Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mili sporculardan bronz madalya

Milli para atıcılar, WSPS Dünya Şampiyonası'nda takım halinde bronz madalya kazandı.

Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mili sporculardan bronz madalya

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen WSPS Dünya Şampiyonası'nın 10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH1 takım disiplininde Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl ekibi, bronz madalyaya ulaştı.

WSPS Dünya Şampiyonası 10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH1 disiplininde bireysel kategoride milli sporcu Taha Yasin Küsmüş, 570 puanla 4. sırada final müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Milli sporcu, final etabında topladığı 114.1 puanla organizasyonu 8. sırada tamamladı.

Bu kategoride milli sporculardan Murat Oğuz, 554 puanla 20. sırada, Cevat Karagöl ise 550 puanla 26. sırada yer aldı. ​​​​​​​

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