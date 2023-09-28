Haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları yarın, 30 Eylül Cumartesi, 1 Eylül Pazar ve 2 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

29 Eylül Cuma

20.00 Yılport Samsunspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan

30 Eylül Cumartesi

13.30 EMS Yapı Sivasspor - Atakaş Hatayspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor - Bitexen Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

1 Eylül Pazar

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

19.00 TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

19.00 Yukatel Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

2 Eylül Pazartesi

20.00 Mondihome Kayserispor - RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.

29 Eylül Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay: Burak Olcar

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Mehmet Türkmen

1 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Faruk Turtay

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor: Ozan Ergün

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor: Ömer Tolga Güldibi