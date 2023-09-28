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Spor
DHA 28.09.2023 11:00

Milli sporcu Elmas Başoğlu'nun hedefi dünya şampiyonluğu

Muaythai Avrupa Şampiyonu Afyonkarahisarlı Milli Sporcu Elmas Başoğlu, 30 Eylül-08 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenecek 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak.

Milli sporcu Elmas Başoğlu'nun hedefi dünya şampiyonluğu

65 ülkeden 1000’e yakın sporcunun katılacağı Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Başoğlu, altın madalyayı kazanmak için ringe çıkacağını söyledi.

"Avrupa şampiyonluğundan sonra ülkeme dünya şampiyonluğu gururunu da yaşatmak istiyorum."

Başoğlu’nun antrenörü Ali Çiloğlu ise 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası’na çok sıkı hazırlandıklarını belirterek, hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ve oradan alınacak iyi bir derece ile de olimpiyatlara katılmak istediklerini ifade etti.

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