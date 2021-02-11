Beşiktaş'ın golünü 13. dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti. Konyaspor'un golünü 18. dakikada Abdülkerim Bardakçı attı.

Yarı final bileti penaltılarla geldi

Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarına geçildi.

Beşiktaş'ta penaltıları kullanan Ghezzal, Resier ve Necip Uysal topu filelerle buluştururken, Mensah ise çerçeveyi tutturamadı.

Konyaspor'da ise Guilherme ve Miya atışları değerlendirdi. Ev sahibi ekipte Kravets, Skubic ve Abdülkerim Bardakçı penaltı atışlarından faydalanamadı.

Beşiktaş, penaltı atışlarında İttifak Holding Konyapor'a 3-2 üstünlük kurarak yarı finalede Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan siyah-beyazlılar, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'le geçti. Beşiktaş, son 16 turunda ise sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 ile geçerek çeyrek finale kalmıştı.

Konya temsilcisi, ise 4. turda Manisa FK'yı 7-0, 5. turda Altınordu'yu 3-1 ve son olarak 16 turunda Gaziantep FK'yı 2-1'le geçerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL - 13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

GOL - 17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-1.

21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısını 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARI VE UZATMA SÜRESİNİN ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Rosier'in ceza sahası içinden çektiği şutta top yandan auta gitti.

52. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağ güçlükle kontrol etti.

60. dakikada Rosier'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye çektiği şutta, top üstten auta çıktı.

71. dakikada Atiba'nın ceza sahası içine pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

72. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içine pasında, kaleci Eray Birniçan ile karşı karşıya kalan N'Koudou'nun vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortasına iyi yükselen Atiba'nın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

99. dakikada Rosier, ceza sahası içinde karambolden gelen topu Ghezzal'a kaldırdı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Eray Birniçan tek hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

115. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Abubakar'ın kaleye şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

Müsabakanın uzatma bölümünde de skor değişmedi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye.

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen.

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran (Dk. 79 Amar Rahmanovic), Hadziahmetovic (Dk. 46 Ismael Diomande), Sekidika (Dk. 91 Zymer Bytyqi), Shengelia (Dk. 61 Farouk Miya), Milosevic (Dk. 79 Oğuz Kağan Güçtekin), Cikalleshi (Dk. 65 Artem Kravets).

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero (Dk. 25 Welinton), N'Sakala, Necip Uysal, Hasic (Dk. 65 Vincent Aboubakar), Atiba (Dk. 106 Bernard Mensah), Oğuzhan Özyakup (Dk. 83 Josef de Souza), N'Koudou (Dk. 83 Rachid Ghezzal), Cenk Tosun (Dk.65 Cyle Larin)

Goller: Dk. 13 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 17 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Montero (Beşiktaş), Dk. 29 Cikalleshi, Dk. 32 Shengelia, Dk. 80 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 85 Necip Uysal (Beşiktaş)