Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor’un başarılı futbolcusu Bernard Mensah ile anlaşma sağladı.

25 yaşındaki Ganalı oyuncunun Beşiktaş’a gelmeye hazır olduğu öğrenilirken, Hes Kablo Kayserispor ile yapılan görüşmeler devam ediyor.

Kiralık olarak 1 ya da 2 oyuncuyu Kayseri ekibine takasta göndermeyi planlayan siyah beyazlı ekip, kısa süre içinde bu transferi sonuçlandırmak istiyor.

Beşiktaş'ta sağ bek arayışı

Beşiktaş, aradığı sağ beki de Roma'da buldu.

Siyah beyazlıların, İtalyan ekibinde forma giyen Karsdorp veya Davide Santon'u renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

25 yaşındaki Hollandalı Rick Karsdorp, geride kalan sezonu Feyenoord'ta kiralık olarak geçirdi.

Davide Santon ise 2018 yazında Inter'den, Roma'ya transfer oldu. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ligde sadece 15 maçta forma giydi.

Hem Karsdorp hem de Santon'un, Roma ile olan sözleşmeleri Haziran 2022'de sona erecek.

İtalyan ekibiyle temaslarını yoğunlaştıran Beşiktaş yönetimi, iki oyuncudan birini PAOK maçı için UEFA'ya bildirilecek listeye eklemek istiyor.

Sağ beke alternatif Burak Can Çamoğlu

Bu arada sağ bek için alternatif oluşturmak isteyen yönetim, Burak Can Çamoğlu’nun menajeri ile görüştü.

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen gurbetçi futbolcu, geçen sezon Bundesliga 2'de Karlsruhe formasını giydi.

Bonservisi elinde olan 23 yaşındaki oyuncunun transferinin, çarşamba gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

Burak Can Çamoğlu ile Beşiktaş’ın yanı sıra Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un da ilgilendiği öğrenildi.