Beşiktaş, yabancı oyuncu lisans sorununu çözüme kavuşturdu.

Kadrosunda 18 yabancı oyuncu bulunan ve daha önce Douglas, Isimat-Mirin ve Lens'in sözleşmelerini donduran siyah beyazlılarda son ismin kim olacağı merak konusuydu.

Beşiktaş, Tyler Boyd'un lisansını askıya aldı.

Ajdın Hasic, Kevın N’Koudou ve Adem Ljajic’in de isimleri lisans dondurulacak yabancılar arasında geçmişti ancak yönetimin kararı Tyler Boyd oldu.

Siyah beyazlıların bu sezon oynadığı 6 resmi maçın tamamına 11’de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de bir gol sevinci yaşadı. Takımla antrenmanlara devam edecek Boyd, maçlarda görev alamayacak.

Beşiktaş, lisansı dondurulan 4 isme maaş ödemeye devam edecek. 4 oyuncunun yıllık maliyeti 5 milyon 425 bin euro.

Devre arasında kadar bu rakamın belli kısmını oyunculara ödeyecek olan yönetimin, sonrasındaki yol haritası ise merak ediliyor.

