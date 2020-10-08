Olivier Giroud'dan tarihi başarı. 34 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü ikinci oyuncusu olmayı başardı.

Fransa'nın Ukrayna'yı 7-1 yendiği maçta takımının ikinci ve üçüncü gollerini kaydeden Giroud, toplamda 42 gole ulaştı.

34 yaşındaki futbolcu bu sayede, 41 gollü Michel Platini'yi geride bırakarak milli takımda en çok gol atanlar sıralamasında ikinciliğe yükseldi.

Chelsea forması giyen 34 yaşındaki futbolcunun şimdiki i hedefi ise ilk sıradaki Thierry Henry'yi geride bırakmak. Henry, Fransa ile çıktığı 123 maçta 51 gole imza atmıştı.