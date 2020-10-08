Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda yapılacak olan 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 09-13 Aralık tarihleri arası erkekler, 17-20 Aralık tarihleri arasında ise kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

Demir, 2023 Akdeniz Oyunları'ndan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kente kazandırılan birbirinden devasa tesislerde ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

"Bu yıl Azerbaycan'da yapılması planlanan fakat yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ülkemize verilmesinin heyecanını yaşıyoruz. Organizasyon anlamında tecrübeli bir il olarak Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın da hep birlikte üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hazırlıklarımıza koronavirüs tedbirlerimizi alarak başladık."