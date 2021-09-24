Süper Lig'de 6. hafta dün akşam oynanan 3 maç ile geride kaldı. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Vodafone Park'ta 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini averajla sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek haftanın en kazançlı takımı oldu.

Geride kalan haftanın deplasmanda kazanan takımları ise Altay, Demir Grup Sivasspor ve Atakaş Hatayspor oldu.

Haftanın olayı: Türk futbol tarihinin en erken golü Muhammet Demir'den

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

5. haftada Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek ligde ilk puanlarını elde eden Başakşehir karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılırken, Gaziantep FK'nın attığı gol, Türk futbol tarihine geçti.

Golü 10. saniyede kaydeden Muhammet Demir, Türk futbol tarihinin en erken golüne imza attı.

Bu alanda daha önceki rekor, 29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan Eskişehirspor-Denizlispor maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts'a aitti.

Beşiktaş 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı

Lider Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan ve ikinci yarıdaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan Siyah-beyazlılar, konuk ettiği Adana Demirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı.

Ligde 2. kez rakipleriyle berabere kalan ve 4 galibiyeti bulunan Beşiktaş, puanını 14'e yükseltti.

Öte yandan Adana Demirspor'un ikinci golünü atan Mario Balotelli'nin golden sonra Beşiktaş yedek kulübesine yönelik hareketi de gerilime neden oldu.

Sivasspor ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in 6. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olan Demir Grup Sivasspor, 5 haftalık galibiyet hasretini sona erdirmeyi başardı.

İlk 5 haftada 3 beraberlik 2 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, Malatya deplasmanında 70. dakikada Goutas'ın attığı gol ile 1-0 kazanarak ilk galibiyetini elde etti ve puanını 6'ya yükseltti.

Sivasspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yunan stoper Dimitrios Goutas, bu sezon 3'üncü golünü atarken, takımın en skorer ismi konumunda yer alıyor.

Galatasaray'da kötü gidişat Kayseri deplasmanında da devam etti

Süper Lig'de sezona 2 galibiyetle başlayan Galatasaray'da son haftalardaki düşüş Yukatel Kayserispor deplasmanında da sürdü.

3'üncü haftada Kasımpaşa ve 4'üncü haftada Trabzonspor deplasmanlarında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalarak toplamda 4 puan bırakan sarı-kırmızılı ekip, 5'inci haftada ise iç sahada oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Çarşamba günü Kayserispor deplasmanında boy gösteren Galatasaray, sahadan 3-0'lık yenilgi ile ayrılarak son 4 haftada 2'nci yenilgisini aldı ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Diouf atmaya Hatayspor kazanmaya devam ediyor

Süper Lig'de sezona 1 beraberlik 1 mağlubiyet ile giriş yapan Hatayspor, üst üste 4'üncü galibiyetini Göztepe deplasmanında elde etti.

3'üncü haftada Aytemiz Alanyaspor'u 5-0, 4'üncü haftada Çaykur Rizespor'u 2-0, 5'inci haftada Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, son olarak deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek son 4 haftada 4 galibiyet elde etmeyi başardı.

Bu karşılaşmalarda toplam 11 gol atan Hatayspor'da Senegalli forvet Mame Biram Diouf 4 gol 1 asist ile dikkatleri tekrardan üzerine çekmeyi başardı.

[Fotoğraf: AA]

Alanyaspor'un Bülent Korkmaz ile bileği bükülmüyor

Sezona 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet alarak başlayan Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirmişti.

Korkmaz ile aradığı çıkışı yakalayan Akdeniz ekibi, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Alanyaspor, 4'üncü haftada iç sahada GZT Giresunspor'u 1-0, 5'inci haftada deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 ve son olarak geride kalan haftada içeride Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı 3 maçta 9 puanı hanesine yazdırarak haftayı 12 puanla 7'nci sırada tamamladı. Akdeniz ekibi bu 3 maçta 4 gol atarken kalesini gole kapatmayı başardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Giresunspor ilk golünü attı

Sezona kötü bir başlangıç yapan GZT Giresunspor, bu sezon ilk golünü 6. haftada atabildi.

Henüz galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği maçta sezonun ilk golünü 85'inci dakikada Doukara ile kaydetti.

Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Altay: 1-2

Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Gaziantep-Medipol Başakşehir: 1-0

Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 3-0

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-2

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Fenerbahçe-GZT Giresunspor: 2-1

Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan 1.BEŞİKTAŞ 6 4 2 0 13 5 8 14 2.TRABZONSPOR 6 4 2 0 13 6 7 14 3.ATAKAŞ HATAYSPOR 6 4 1 1 13 4 9 13 4.FENERBAHÇE 6 4 1 1 8 4 4 13 5.ALTAY 6 4 0 2 12 8 4 12 6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 6 3 3 0 9 5 4 12 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 6 4 0 2 6 9 -3 12 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 6 3 2 1 11 6 5 11 9.YUKATEL KAYSERİSPOR 6 3 1 2 8 6 2 10 10.GAZİANTEP 6 2 2 2 6 6 0 8 11.GALATASARAY 6 2 2 2 8 9 -1 8 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 3 2 6 7 -1 6 13.ADANA DEMİRSPOR 6 1 3 2 8 11 -3 6 14.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 6 2 0 4 7 13 -6 6 15.GÖZTEPE 6 1 2 3 6 9 -3 5 16.KASIMPAŞA 6 1 2 3 5 8 -3 5 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 6 1 2 3 6 10 -4 5 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 6 1 0 5 4 7 -3 3 19.GZT GİRESUNSPOR 6 0 1 5 1 8 -7 1 20.ÇAYKUR RİZESPOR 6 0 1 5 4 13 -9 1

7. hafta

Ligde 7. haftanın programı şöyle:

Bugün:

20.00 Altay-Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)

26 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)