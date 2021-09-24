Simyacı başta olmak üzere 80'in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun yeni kitabı "Okçu'nun Yolu" 21 Eylül'de okuyucuyla buluştu.

Brezilyalı yazar twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.

"Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum"

74 yaşındaki Coelho Mete Gazoz'a "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho, Gazoz'a bir kitap da imzaladı.