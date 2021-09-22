Geçen sezon ligin son maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezonun ilk galibiyetini 6. haftada Malatyaspor karşısında elde etti.

Sivas temsilcisi, bu sezon İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ile 2-2, Fenerbahçe ve Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, Malatyaspor galibiyetiyle 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek büyük moral kazandı.

Sivasspor, söz konusu 6 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı. Sivas ekibi, bu periyotta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.