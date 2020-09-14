Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beşiktaş Josef de Souza'yı açıkladı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.
Josef de Souza daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.
Sağlık kontrolünden geçirildi
Gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.
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