UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Formula 1, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), ABD Açık Tenis Turnuvası, Fransa Bisiklet Turu, Elmas Lig gibi etkinlikler, salgın sebebiyle hayata geçirilen sağlık protokolleri çerçevesinde düzenleniyor.

Özel sağlık tedbirleri uygulanan organizasyonlar öncesi müsabakalarda görev alacak kişilere COVID-19 testleri yapılıyor. Müsabakalar sırasında sporcular dışındaki herkese maske takma zorunluluğu getirilirken, testleri pozitif çıkanların organizasyonlara katılmasına izin verilmiyor.

UEFA organizasyonları seyircisiz başladı

UEFA, geçen sezon COVID-19 nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni seyircisiz şekilde 8'li final formatında tamamladı.

Avrupa futbolunun iki önemli turnuvasında yeni sezonun elemeleri de seyircisiz ve tek maç üzerinden başladı.

Öte yandan, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçına ise stadın yüzde 30 kapasitesinde seyirci alınacağı duyuruldu.

Fransa, İngiltere ve İspanya'da yeni sezon heyecanı

Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinden Fransa, İngiltere ve İspanya'da 2020-2021 sezonu başladı.

Fransa'da statlara maç başına en fazla 5 bin seyirci alınmasına izin veriliyor.

İngiltere ve İspanya'daki maçlar ise Türkiye'deki gibi seyircisiz oynanıyor.

Diğer büyük futbol ülkelerinden Almanya'da 18 Eylül, İtalya'da ise 19 Eylül, yeni sezonun başlangıç tarihleri olarak belirlendi. İki ülkede de sezonun seyircisiz başlaması bekleniyor.

NBA maçları tek şehirde yapılıyor

Mart ayında ara verilen NBA karşılaşmaları, temmuz sonunda seyircisiz olarak yeniden start aldı.

Sezonun kalan maçlarının, getirilen sağlık önlemleri doğrultusunda Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanması kararlaştırıldı.

Bu kararın ardından basketbolcular ve teknik heyet, karşılaşmalar için söz konusu komplekste kendilerini izole ederek kampa girdi.

Teniste ABD Açık sona erdi, Fransa Açık haftaya başlayacak

Teniste grand slam turnuvaları alınan tedbirler ışığında düzenleniyor.

Wimbledon'ın iptali ve Fransa Açık'ın ertelenmesiyle sezonun ikinci grand slam turnuvası olarak seyircisiz gerçekleştirilen ABD Açık sona erdi. İspanyol Rafael Nadal, İsviçreli Roger Federer, Rumen Simona Halep başta olmak üzere birçok önemli tenisçi, salgın nedeniyle ABD Açık'a katılmadı.

Normal koşullarda mayısta başlaması planlanan Fransa Açık'ın başlangıç tarihi, 21 Eylül olarak belirlendi. ABD Açık'ın aksine Fransa'daki sezonun üçüncü grand slam turnuvasına belli sayıda seyirci alınmasına karar verildi.

Fransa Bisiklet Turu 2 ay ertelemeli başladı

İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile sezonun en önemli üç yarışından Fransa Bisiklet Turu'nun başlangıç tarihi hazirandan ağustosa alındı.

Bu yıl 107. kez düzenlenen turda sporseverler, geçmiş yıllarda olduğu gibi yol kenarından bisikletçileri desteklemeyi sürdürüyor.

Buna rağmen salgının etkisiyle seyirci sayısındaki büyük düşüş dikkati çekiyor.

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si seyircili düzenlenecek

Formula 1'de 2020 sezonu, salgın sebebiyle birçok etap iptal edimesine rağmen revize edilen takvimle sürüyor.

Takvime alınan etaplar arasında İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'si de bulunuyor.

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si, diğer yarışların aksine seyircili düzenlenecek.

WRC'nin Türkiye etabı seyircisiz yapılacak

Yaklaşık 6 ay ara verilen WRC'nin 5. ayağı Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek.

COVID-19 nedeniyle seyircisiz izin verilen organizasyonda geçmiş yıllardaki gibi izleyici alanları oluşturulmayacak.

Elmas Lig müsabakaları sürüyor

Atletizmde Elmas Lig, salgın nedeniyle birçok etabı iptal edilmesine karşın devam eden spor etkinlikleri arasında yer aldı.

Revize edilen takvimiyle 15 yerine 7 etap üzerinden gerçekleştirilen organizasyon, seyircisiz sürdürülüyor.