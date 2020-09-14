Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan başkan yardımcısı Bünyamin Sarıtaş, Bülent Korkmaz ile beklenmeyen bir ayrılık yaşadıklarını belirtti.

Kısıtlı zamanda yoğun bir çalışmanın ardından İsmail Kartal ile görüştüklerini dile getiren Sarıtaş, "Gerek futbolculuğunda, gerek teknik direktörlüğünde Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan İsmail hocamızla anlaşmaya vardık. Büyük başarılara, büyük umutlara birlikte yürüyeceğimizi düşünerek, bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kartal: Konyaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor'da çalışacak olmaktan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Kendisini Konyaspor'da çalışmaya layık gören kulüp yönetimine teşekkür eden Kartal, "Konyaspor camiası olarak, yönetimimizle, taraftarımızla, futbolcularımızla, kulüp personelimizle Konyaspor'un potansiyelini ön plana çıkaracağımızı düşünüyorum. Hep birlikte çalışarak Konyaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Ben ve ekibimin elinden geleni yapacağını herkesin bilmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Hep beraber lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile yapacakları sezonun ilk maçına değinen İsmail Kartal, şunları kaydetti:

"Buraya geç gelmiş olsak da bizler Türk futbolunun içinde olan insanlarız. Bütün takımları, futbolcuları yakından takip ediyoruz. Önümüzde bir haftalık dönem var. Bu dönemde Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanıp, lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hafta sonuna kadar futbolcularımızla sık sık görüşmeler yapacağız. Onlarla konuşacağız, kendi felsefemizi anlatacağız. Futbolcularımızın bizleri anlayacağını düşünüyorum. Çünkü kapasitelerini biliyoruz. İlk maçlar, ilk başlangıçlar zor olur. Birlikte hep beraber lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılıklarını Osman Zeki Korkmaz, Murat Göksu, Mehmet Göker Özdemir, Serdar Kesimal, Hakan Ünal ve Cüneyt Alibeyoğulları'nın yapacağı bildirildi.