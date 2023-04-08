Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için karşılaşacak

Beşiktaş, 6 Şubat'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle 12 Nisan Çarşamba günü sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile özel maç yapacağını duyurdu. Müsabakanın geliri depremzedelere bağışlanacak.
Vodafone Park'ta oynanacak müsabakanın biletleri Passolig üzerinden satışa çıkarılacak ve deprem bölgesine yapılacak okullara katkı sağlanacak.
Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atlético Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 8, 2023
Biletler, 9 Nisan Pazar günü saat 11.00’de Passolig üzerinden… pic.twitter.com/NP0GA9YpKK