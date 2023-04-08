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Spor
AA 08.04.2023 14:10

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için karşılaşacak

Beşiktaş Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için karşılaşacak

Beşiktaş, 6 Şubat'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle 12 Nisan Çarşamba günü sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile özel maç yapacağını duyurdu. Müsabakanın geliri depremzedelere bağışlanacak.

Vodafone Park'ta oynanacak müsabakanın biletleri Passolig üzerinden satışa çıkarılacak ve deprem bölgesine yapılacak okullara katkı sağlanacak.


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