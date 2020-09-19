Siyah-beyazlılar 33. dakikada Larin’in golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı.

Konuk ekipte, 77. dakikada oyuna giren Gökdeniz Bayrakdar, 85. dakikada beraberlik golünü kaydetti.

Mücadelede başka gol olmayınca Beşiktaş ile Antalyaspor sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada NSakala'nın pasıyla soldan çizgiye inen Boyd'un ortasında meşin yuvarlağa Dorukhan Toköz kafayla vurdu, top yandan auta gitti.

26. dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Hasic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

GOL - 33. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Atiba'nın gönderdiği uzun topa hareketlenen Necip Uysal meşin yuvarlağı kafayla sağ taraftan arka direğe gönderdi. Larin kaleciyi de aşan topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada Amilton'un soldan ortaladığı topu N'Sakala uzaklaştırmaya çalıştı. Bünyamin Balcı ceza sahası önünde bulduğu meşin yuvarlağa sert vurdu, Ersin Destanoğlu topu kurtararak gole izin vermedi.

75. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Boyd'un içeri çevirdiği topa Lens vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta Vida altıpasın önünde müsait pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

GOL - 85. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrasında Fredy'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, rakiplerini ekarte ederek ceza alanına girdir ve altıpas önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturdu. 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhun Sesigüzel

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Dorukhan (Dk. 68 Adem Ljajic), Hasic (Dk. 68 Jeremain Lens), Mensah, Boyd, Larin (Dk. 80 Umut Nayir).

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan (Dk. 46 Paul Mukairu), Nuri (Dk. 77 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy, Amilton (Dk. 77 Ufuk Akyol), Hakan (Dk. 64 Lukas Podolski), Bünyamin, Jahovic (Dk. 65 Dever Orgill)

Goller: Dk. 33 Larin (Beşiktaş), Dk. 85 Gökdeniz (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Atiba, Dk. 27 Dorukhan Toköz, Dk. 62 Tyler Boyd, Dk. 90+1 Lens, Dk. 90+3 Mensah (Beşiktaş), Dk. 45+1 Fredy, Dk. 56 Veysel Sarı, Dk. 83 Mukairu, Dk. 90 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor)