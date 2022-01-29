Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da 4 gündür kamp yapan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Önder Karaveli yönetimindeki günün ilk idmanının 20 dakikalık bölümünu basına açık yaptı.

Siyah-beyazlılar, bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalıştı. Beşiktaşlı futbolculara idmanda bazı kondisyon testleri uygulandı.

Rosier takımla çalışmaya başladı

Bu arada, Antalya kampında üç gündür salonda çalışan defans oyuncusu Rosier, ilk kez takımla çalışmalara katıldı.

Milli takım kamplarında olan Atiba Hutchinson, Cyle Larin, sakatlıklarından dolayı İstanbul'da tedavi gören Josef de Souza, Umut Meraş, N'Koudou ve kaleci Mert Günok kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.