Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 22:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş gruplara direkt katılacak
[Fotoğraf: DHA]
İngiltere Premier Lig’in son haftasında deplasmanda Aston Villa’ya 2-1 mağlup olan Chelsea, sezonu 4’üncü sırada noktaladı. Bu sonucun ardından Beşiktaş’ın önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılması kesinleşti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren mücadelede Aston Villa, Chelsea'yi konuk etti.
Mücadele Aston Villa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Chelsea'nin sezonu 4'üncü olarak tamamlamasıyla birlikte, Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı.
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