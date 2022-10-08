Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Beşiktaş üç maçlık galibiyet hasretine Giresun'da sonlandırdı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç'tan geldi.

18 puana yükselen Beşiktaş ligde beşinci galibiyetini aldı.

Üç puan hasretini 5 maça çıkartan Bitexen Giresunspor ise dördüncü yenilgisini alarak 8 puanda kaldı.

Öte yandan 20. dakikada Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un kullandığı penaltı atışını Giresunspor kalecisi Onurcan Piri kurtardı.

90+1. dakikada ise Oğulcan Çağlayan'ın golü ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonunda iptal edildi.

Giresunspor ligin 10. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

VAR KARARI İLE PENALTI - 15. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Emrecan Uzunhan, topa son dokunan isim oldu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından golü iptal ederken, Bitexen Giresunsporlu Bajic'in, Tayyip Talha Sanuç'a yönelik müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi.

PENALTI KAÇTI - 20. dakikada topun başına gelen Weghorst'un vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

30. dakika Tayfur Bingöl'ün sol kanattan yaptığı ortada Dele Alli, kafa ile arka direğe aktardı. Defansın ters vuruşunda topu kaleci Onurcan Piri, son anda kurtardı.

GOL - 34. dakikada Masuaku'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defasın uzaklaştıramadığı top, son olarak Tayyip Talha Sanuç'un önünde kaldı. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Weghorst pasında ceza sahası içerisinde Redmond boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

74. dakikada Dele Alli iki oyuncuyu çalımlayarak sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Ghezzal'a aktardı. Bu oyuncu kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top kalecide kaldı.

80. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Arias'ın dokunduğu topu Beşiktaş defansı kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

87. dakikada Ghezzal'ın defansın arkasına attığı pasta NKoudou topla buluştu. Bu oyuncunun yerden topu Weghorst'a aktardı. Weghorst'un vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu son anda kurtardı.

GİRESUNSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ - 90. dakikada Bitexen Giresunspor atağında sağ kanattan Borja Sainz'in ceza sahasına yaptığı ortada Hayrullah Bilazer, boş pozisyondaki Oğulcan Çağlayan'a topu aktardı.

Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kontrolünün ardından ofsayt kararıyla golü geçerli saymadı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ (Dk. 86 Doğan Can Davas), Campuzano, Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Vukan Savicevic), Kuwas (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan), Borjia Sainz, Görkem Sağlam (Dk. 81 Senghor Faustin), Bajic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier (Dk. 62 Kevin N'Koudou), Tayyip Talha Sanuç, Saiss (Dk. 13 Emrecan Uzunhan), Masuaku, Tayfur Bingöl, Josef De Souza, Ferhandes (Dk. 75 Necip Uysal), Redmond (Dk. 62 Rachid Ghezzal), Dele Alli (Dk. 75 Cenk Tosun), Weghorst

Goller: Dk. 34 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk. 13 Murat Cem Akpınar, Dk. 31 Arias, Dk. 45+3 Campuzano, Dk. 55 Borja Sainz Eguskiza (Bitexen Giresunspor), Dk. 28 Rosier, Dk. 72 Gedson Fernandes, Dk. 79 Cenk Tosun (Beşiktaş)