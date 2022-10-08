Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda her iki şampiyonanın MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 210 sporcu sıralama turları için mücadele ediyor.

[Fotoğraf: AA]

BMU Avrupa Şampiyonası'na Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten sporcular katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarının da sıralama turları gerçekleştiriliyor. Organizasyonlar yarın final yarışları ile tamamlanacak.

[Fotoğraf: AA]