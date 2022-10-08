Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Konyaspor'u ağırladı. Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetti.

Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Antalyaspor'un golünü 51. dakikada Fernando kaydetti. Kırmızı beyazlılar 7 puana yükseldi.

Bir puanı 90+6. dakikada Francisco Calvo ile elde eden Konyaspor ise haftayı 18 puanla kapattı.

Antalyaspor ligin 10. haftasında Akdeniz derbisinda Alanyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

31. dakikada Ömer Toprak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Wright'in sol çaprazdan şutunda top üstten dışarıya gitti.

39. Soner Dikmen'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Alperen Uysal soluna uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Wright'in şutunda top yandan auta çıktı.

51. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Ghacha'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Fernando'nun, ceza yayı üzerinden düzgün şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.

68. dakikada Muhammed Demir'in ceza sahası içinde röveşata vuruşunda kaleci Alperen Uysal tehlikeyi önledi.

[Fotoğraf: AA]

70. Güray Vural'ın ceza sahasında topla buluşturduğu Luiz Adriano'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Sehic topu kontrol etti.

81. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Calvo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

GOL - 90+6. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahasına ortasına yükselen kaleci Alperen Uysal'dan seken topu önünde bulan Calvo topu ağlara gönderdi.1-1.

Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Luyindama, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ndao (Dk. 9 Ghacha), Luiz Adriano (Dk. 71 Gökdeniz Bayrakdar), Sinan Gümüş (Dk. 71 Veysel Sarı), Wright (Dk. 85 Fredy)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz (Dk. 59 Endri Çekiçi), Muric (Dk. 59 Konrad Michalak), Soner Dikmen (Dk. 67 Mame Biram Diouf), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 75 Oğulcan Ülgün), Muhammet Demir (Dk. 75 Uche Ikpeazu).

Sarı kartlar: Dk. 30 Calvo, Dk. 55 Robert Muric, Dk. 82 Adil Demirbağ, Dk. 87 Oğulcan Ülgün, (Arabam.com Konyaspor), Dk. 63 Luiz Adriano, Dk. 65 Sinan Gümüş, Dk. 82 Fernando, Dk. 90+6 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)

Goller: Dk. 51 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+6 Calvo (Arabam.com Konyaspor)