İki takım arasında oynanan son 25 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe 6 kırmızı, 76 sarı kart gördü

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 25 derbide 82 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 76 da sarı kart gördü.

Beşiktaş daha "hırçın"

Rekabetteki son 25 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 78 sarı olmak üzere toplam 89 kartla cezalandırıldı.

Son 3 derbide 1 kırmızı, 23 sarı kart

İki takım arasında yapılan son 3 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 23 sarı kart gösterildi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon iki takım arasındaki ilk derbi müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.

Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

Bu sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada da hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu.