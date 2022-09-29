Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçının mesaisi devam ediyor. Teknik direktör Valerien İsmail, tüm futbolcularından derbiye odaklanmalarını istedi.

Ligdeki son iki maçında Medipol Başakşehir'e kaybedip İstanbulspor ile berabere kalan siyah beyazlı ekip, 3 puan hasretini bitirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Valerien İsmael ve yardımcıları bu önemli maçın oyun planını belirledi.

Beşiktaş, kendi oyununu güçlü rakibine kabul ettirmeye çalışacak;

önde baskı yaparak kazandığı toplarla hızlı hücum yapacak.

Ligin ilk haftalarında bunu başarıyla uygulayan Valerien İsmail ve ekibi, aynı anlayış ile futbolcuları sahaya çıkaracak.

Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Rachid Ghezzal’ın tedavisi sürüyor. Takımdan ayrı çalışan yıldız futbolcunun derbide oynama ihtimali oldukça düşük. Sağlık ekibi, Cezayirli oyuncuyla özel olarak ilgileniyor.

Yönetim teknik ekip ve futbolcuları yalnız bırakmıyor

Antrenmanları yöneticilerle birlikte takip eden başkan Ahmet Nur Çebi de teknik ekip ve futbolculara tam destek veriyor.

Yönetim, zorlu maç için özel prim belirleyecek. Başkan Çebi galibiyet primini, maç günü tesislerde teknik ekip ve futbolcularla paylaşacak.