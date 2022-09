Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeni bir antrenör ekibiyle anlaşma sağlandı.

"Radomir Kokovic, kulübümüzün futbol metodolojisi direktörü olarak göreve getirildi. Kokovic, kulübün antrenörlük metodolojisini oluşturacak ve futbol stratejisinin, futbol kulübü genelinde başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Ekrem Dağ, futbol A takım başantrenörü olarak görev alacak ve Şakir Özkayımoğlu da futbol A takım antrenör kadrosuna katıldı."

Kulübümüz, Futbol A Takımımız için yeni bir antrenör ekibi ile anlaşma sağladı.



Göztepe would like to update on its progress putting a new coaching team in place to lead the first team.