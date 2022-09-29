Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeni bir antrenör ekibiyle anlaşma sağlandı.

"Radomir Kokovic, kulübümüzün futbol metodolojisi direktörü olarak göreve getirildi. Kokovic, kulübün antrenörlük metodolojisini oluşturacak ve futbol stratejisinin, futbol kulübü genelinde başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Ekrem Dağ, futbol A takım başantrenörü olarak görev alacak ve Şakir Özkayımoğlu da futbol A takım antrenör kadrosuna katıldı."

Kamuoyunun Bilgisine



Kulübümüz, Futbol A Takımımız için yeni bir antrenör ekibi ile anlaşma sağladı.



Public Statement



Göztepe would like to update on its progress putting a new coaching team in place to lead the first team.https://t.co/mMu6TH2h4E#Göztepe pic.twitter.com/RoYrd0UVXp — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 29, 2022

Sportif direktör Ivan Mance, yeni antrenör kadrosundan çok memnun olduğunu belirtti.

"Radomir, antrenman metotları konusunda çok güçlü bir bilgiye ve üst düzey takımların ve oyuncuların nasıl geliştirileceği konusunda deneyime sahip. Ekrem Dağ ise hem oyuncu hem de antrenör olarak en üst düzeyde etkileyici bir öz geçmişe sahip ve eminim ki oyuncularımız onunla çalışmaktan büyük fayda sağlayacak. Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Türk futbolunu yakından tanıyan ve Göztepe'ye büyük bir tutkuyla bağlı olan bir antrenörü daha kadromuza katmış olduk. Kulübün neyi temsil ettiğini ve Göztepe'yi temsil etmek için neyin gerekli olduğunu biliyor. Bu futbol A takım antrenör kadrosunun bizi doğru yönde ilerletebileceğinden eminim."