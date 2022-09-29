Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan futbolcuların durumu günden güne netleşiyor.

Tedavisi süren Luan Peres’in Beşiktaş derbisinde yer alma ihtimali oldukça az. Serdar Aziz’in ise durumu gün gün takip ediliyor.

Bu gelişmeler ışığında sarı lacivertli takımın defans hattı büyük ölçüde netleşti.Jorge Jesus’un derbiye, dörtlü savunmayla çıkma olasılığı yüksek görünüyor.

Merkezde ise Attila Szalai ve Gustavo Henrique ikilisinin yer alması bekleniyor. Öte yandan defans beklerinden biri Ferdi Kadıoğlu olabilir.

Başarılı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ve Milli Takım’da gösterdiği performansla, farklı mevkilerde oynayabileceğini ve ilk 11’in vazgeçilmezlerinden olduğunu gösterdi.

Teknik Direktör Jorge Jesus, diğer kanat beki pozisyonunda Osayi ya da Alioski’den biri için karar verecek. Ayrıca tedavisi süren Joshua King’in de Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi zor görünüyor.