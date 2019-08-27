Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Tiago Maia'da sona geldi. Siyah beyazlılar, hem oyuncu hem de Lille kulübüyle anlaştı.

Sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giymesi beklenen Maia için 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacak.

Kaynak: TRT Spor