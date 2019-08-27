Spor
Beşiktaş Brezilyalı isimle anlaşma sağladı
27 Ağustos 2019 Salı 16:21 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 16:31
Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Tiago Maia ve kulubü Lille ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Tiago Maia'da sona geldi. Siyah beyazlılar, hem oyuncu hem de Lille kulübüyle anlaştı.
Sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giymesi beklenen Maia için 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacak.
Kaynak: TRT Spor
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.