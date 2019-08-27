Fenerbahçe, transferi için uzun süredir mesai harcadığı Luiz Gustavo'da mutlu sona çok yakın.

Sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaştı.

Marsilya kulübü ile bonservis konusundaki pazarlıklar ise sürüyor.

Fenerbahçe yönetimi, bu transferi çok kısa süre içinde bitirerek, resmiyete dökme konusunda kararlı.

Finansal Fair Play sıkıntısı bulunan ve transfer yapmak için nakde ihtiyacı olan Marsilya da istenen rakama yaklaştı.

İki kulübün anlaşmasının ardından, 32 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelecek.

Orta sahanın yanı sıra stoperde ve sol bekte de oynayabilen başarılı futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın jokerlerinden biri olacak.

Kaynak: TRT Spor