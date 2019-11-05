UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden Beşiktaş, Braga karşısına tamam mı devam mı maçına çıkacak.

Siyah beyazlılar, Portekiz deplasmanında kazanarak gruptan çıkma şansını son iki mücadeleye taşımak istiyor.

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, rakibi oyuncularına ezberlettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, 2-1 kaybedilen ilk maçta yapılan hataların üzerinde durduğu ifade edildi.

Avcı'nın, teknik ekibin hazırladığı görüntülü analizlerle de Braga'nın eksik yönlerini oyuncularına anlattığı belirtildi.

Ljajic ve Lens görüşme odasında

Bu arada Adem Ljajic ve Jeremain Lens ile görüşen Abdullah Avcı’nın, bu iki oyuncudan özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

Zorlu bir fikstürden geçtiklerini belirten tecrübeli teknik adamın, iki oyuncudan da özveride bulunmalarını istediği ifade edildi.

Futbol takımından sorumlu yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’ın da bu konuyla yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.

Kaynak: TRT SPOR