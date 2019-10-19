Spor
Beşiktaş-Braga maçının bilet fiyatları belli oldu19 Ekim 2019 Cumartesi 14:55 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:57
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz temsilcisi Braga ile Vodafone Park'ta yapacağı üçüncü hafta karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçın biletleri, 21 Ekim Pazartesi günü satışa sunulacak.
Mücadelenin bilet fiyatları 100 ile 875 lira arasında değişiyor.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
1903 C: 875 lira
1903 B-D: 825 lira
1903 A-E: 750 lira
VIP: 750 lira
Kategori 1: 265 lira
Kategori 2: 250 lira
Kategori 3: 225 lira
Kategori 4: 215 lira
Kategori 5: 180 lira
Kategori 6: 165 lira
Kategori 7: 110 lira
Kategori 8: 100 lira
Kaynak: AA