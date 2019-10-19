Trabzonspor Gaziantep'i konuk edecek19 Ekim 2019 Cumartesi 11:16 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:22
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, 19 Ekim Cumartesi günü Gaziantep Futbol Kulübünü konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda çıktığı son 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, seriyi sürdürmeyi amaçlıyor.
Saat 17.30'da Medical Park Stadında oynanacak maçı, Özgür Yankaya yönetecek.
Trabzonspor, evinde aldığı başarılı sonuçlara yenisini eklemek istiyor. Bordo mavililer, Gaziantep Futbol Kulübü'nü de mağlup ederek, 242 günlük iç sahada yenilmeme serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, 12 puanla üçüncü sırada bulunuyor. 3 galibiyeti olan Gaziantep ekibi ise 11 puanla 8. sırada.
Trabzonspor'da Onazi, Ecuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Obi Mikel'in durumu ise maç günü belli olacak.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Filip Novak, Majeed Hosseini, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Abdülkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Anthony Nwakaema, Kamil Ahmet, Alexander Sorlöth.
Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Toşca, Kayode, Jefferson, Morias, Muhammet, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Biyik.
Kaynak: TRT SPOR