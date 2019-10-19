Akhisar liderliğe yükseldi19 Ekim 2019 Cumartesi 10:49 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:01
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspor sahasında Eskişehirspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Akhisarspor TFF 1. Lig'de liderliğe yükseldi.
FF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspor, Eskişehirspor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan Akhisarspor TFF 1. Lig'de topladığı 16 puanla ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Bu arada Eskişehirspor'da kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun, 45+1. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Emre Malok, Deniz Turgut, Oğuz Kağan Çalışır
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Muhammet Reis (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Erhan Çelenk, Burhan Eşer (Dk. 71 Onur Ayık), Aykut Çeviker, Rotman, Cikalleshi (Dk. 87 Hadzic)
Eskişehirspor: Yiğit Aydın, Hakan Aslantaş, Furkan Balaban, Sezgin Coşkun, Cemali Sertel (Dk. 46 Bedirhan Altunbaş), Berkay Dabanlı, Issah, Sekidika, İbrahim Halil Öner (Dk. 86 Mehmet Feyzi Yıldırım), Milinkovic, Emre Güral (Dk. 62 Sissoko)
Goller: Dk. 32 Erhan Çelenk, Dk. 59 Aykut Çeviker (Akhirsarspor), Dk. 54 Sekidika (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Dk. 38 Milinkovic, Dk. 77 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Dk. 79 Muhammet Reis (Akhirsarspor)
Kaynak:AA