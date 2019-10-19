Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip Florin Andone'nin golleriyle 2-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Arouna Kone'nin golüyle farkı 1'e indiren kırmızı-beyazlı takım, 74. dakikada Ryan Babel'in golüne engel olamayınca fark yeniden 2'ye çıktı. Uzun süre 1 kişi eksik oynamasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Demir Grup Sivasspor, 84. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle durumu 3-2'ye getirdi. Kalan bölümde konuk takımın gol arayışları sonuç vermeyince mücadele Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Galatasaray ligde 3. galibiyetini elde ederken puanını 13'e çıkardı. Sivasspor ise 12 puanda kaldı.

Resmi maçlardaki son galibiyetini Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya karşı alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ligde BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain müsabakasında ise mağlup oldu.

Sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, galibiyet hasretini de bitirdi.

İç sahada yenilgiyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı 40 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 40 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu süreçte 32 galibiyet, 7 beraberlikle ligdeki mevcut en uzun süre iç saha yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor mücadelesiyle galibiyet sayısını 33'e çıkardı.

Kaynak: AA