Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Borussia Dortmund karşılaşmasında, hakem Antonio Mateu Lahoz görev alacak.

Maçta, Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.