Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem yönetecek
[Fotoğraf: Reuters]
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Borussia Dortmund karşılaşmasında, hakem Antonio Mateu Lahoz görev alacak.
Maçta, Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.
Etiketler: Beşiktaş
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